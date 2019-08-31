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Польша - Венесуэла

Кубок мира - 31 августа 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Польша – Венесуэла на Eurosport.ru! 31 августа 2019 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Польша и Венесуэла и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Польша и Венесуэла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

