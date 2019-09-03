Онлайн

Литва - Канада

Кубок мира - 3 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Литва – Канада на Eurosport.ru! 3 сентября 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Литва и Канада и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Литва и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

