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США - Бразилия

Кубок мира - 9 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем США – Бразилия на Eurosport.ru! 9 сентября 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Бразилия и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются США и Бразилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

