Германия
-
15:00
07.09.19
Сенегал
Кубок мира • Группа P
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Онлайн
Германия - Сенегал
Кубок мира - 7 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Германия – Сенегал на Eurosport.ru! 7 сентября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Сенегал и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Германия и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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