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Россия обыграла Финляндию и впервые с 2010 года вышла на ЧМ по баскетболу

Россия обыграла Финляндию и впервые с 2010 года вышла на ЧМ по баскетболу
Eurosport

1 час назад

Долгожданное появление на главном турнире после Олимпиады.

Сборная России обыграла в Перми Финляндию в матче отбора на ЧМ и гарантировала себе путевку на мировое первенство.

Россия уступала перед последней четвертью семь очков, но выиграла четвертый отрезок со счетом 33:11 и добилась итоговой победы – 91:76.

  • В последний раз Россия играла в финальной стадии чемпионата мира в 2010 году. Там команда уступила в четвертьфинале США.
  • На ЧМ-2014 национальная команда России не пробилась.
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