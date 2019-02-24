Getty Images
Россия обыграла Финляндию и впервые с 2010 года вышла на ЧМ по баскетболу
Долгожданное появление на главном турнире после Олимпиады.
Сборная России обыграла в Перми Финляндию в матче отбора на ЧМ и гарантировала себе путевку на мировое первенство.
Россия уступала перед последней четвертью семь очков, но выиграла четвертый отрезок со счетом 33:11 и добилась итоговой победы – 91:76.
- В последний раз Россия играла в финальной стадии чемпионата мира в 2010 году. Там команда уступила в четвертьфинале США.
- На ЧМ-2014 национальная команда России не пробилась.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте