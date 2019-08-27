Брайант снялся в рекламе «Аэрофлота» перед Кубком мира в Китае
Неожиданный коллаб.
Легендарный экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант снялся в рекламе российского авиаперевозчика «Аэрофлот».
По сюжету спортсмен помогает маленькому мальчику попасть в импровизированное кольцо в аэропорту.
- Реклама создавалась перед баскетбольным Кубок мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.
- В 2018 году Коби получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».
- На счету Брайанта 5 чемпионских титулов НБА.
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