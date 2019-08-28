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Фридзон, Воронцевич и Карасев вошли в состав сборной России на Кубок мира
До турнира осталось всего несколько дней.
Стал известен окончательный состав сборной России на Кубок мира-2019.
В итоговую заявку не вошли разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин. Состав выглядит так:
защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);
форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Карасев («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА);
центровые: Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
- Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
- На групповом этапе Россия сыграет со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
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