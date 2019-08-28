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Фридзон, Воронцевич и Карасев вошли в состав сборной России на Кубок мира

Фридзон, Воронцевич и Карасев вошли в состав сборной России на Кубок мира
Eurosport

1 час назад

До турнира осталось всего несколько дней.

Стал известен окончательный состав сборной России на Кубок мира-2019.

В итоговую заявку не вошли разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин. Состав выглядит так:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);

форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Карасев («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА);

центровые: Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

  • Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
  • На групповом этапе Россия сыграет со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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