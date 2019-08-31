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Россия стартовала на Кубке мира с волевой победы над Нигерией
Отличный старт!
Сборная России выиграла стартовый матч Кубка мира против Нигерии – 82:77.
Первую половину встречи Россия была впереди, но к концу третьей четверти на табло образовалось равенство 58:58. По ходу четвертой четверти Нигерия вырвалась вперед +8, но команда Сергея Базаревича провела ударную концовку и вырвала победу.
- 2 сентября сборная России сыграет с командой Южной Кореи.
- В последней игре группы команда сыграет со сборной Аргентины.
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