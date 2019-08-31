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Россия стартовала на Кубке мира с волевой победы над Нигерией

Россия стартовала на Кубке мира с волевой победы над Нигерией
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Отличный старт!

Сборная России выиграла стартовый матч Кубка мира против Нигерии – 82:77.

Первую половину встречи Россия была впереди, но к концу третьей четверти на табло образовалось равенство 58:58. По ходу четвертой четверти Нигерия вырвалась вперед +8, но команда Сергея Базаревича провела ударную концовку и вырвала победу.

  • 2 сентября сборная России сыграет с командой Южной Кореи.
  • В последней игре группы команда сыграет со сборной Аргентины.

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