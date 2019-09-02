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Россия выиграла у Южной Кореи и досрочно пробилась во второй групповой этап
4 сентября команда Сергея Базаревича зарубится с Аргентиной.
Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи во втором матче чемпионата мира-2019 – 87:73.
Благодаря этому успеху российская команда гарантировала себе участие во втором групповом этапе турнира. В первом матче ЧМ Россия выиграла у сборной Нигерии (82:77).
- 4 сентября Россия встретится со сборной Аргентины. Победитель матча займет первое место в группе B.
- Сборная России никогда не выигрывала ЧМ по баскетболу. В 1982 году победу на турнире отпраздновала команда СССР.
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