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Россия выиграла у Южной Кореи и досрочно пробилась во второй групповой этап

Россия выиграла у Южной Кореи и досрочно пробилась во второй групповой этап
Eurosport

1 час назад

4 сентября команда Сергея Базаревича зарубится с Аргентиной.

Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи во втором матче чемпионата мира-2019 – 87:73.

Благодаря этому успеху российская команда гарантировала себе участие во втором групповом этапе турнира. В первом матче ЧМ Россия выиграла у сборной Нигерии (82:77).

  • 4 сентября Россия встретится со сборной Аргентины. Победитель матча займет первое место в группе B.
  • Сборная России никогда не выигрывала ЧМ по баскетболу. В 1982 году победу на турнире отпраздновала команда СССР.

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