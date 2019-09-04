Сборная России уступила аргентинцам в третьем матче чемпионата мира в Китае – 61:69.

Русские баскетболисты во второй четверти дали аргентинцам сделать рывок 15-0, в третьей европейцы набрали всего 7 очков и подошли к заключительной четверти с отставанием -13. Россия сократила отставание до -2, но южноамериканцы все же вырвали победу.

Несмотря на поражение, сборная России вышла в следующий этап чемпионата мира.

Во втором раунде Россия сыграет с Польшей и Венесуэлой.

Россия выиграла у Южной Кореи и досрочно пробилась во второй групповой этап

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