Нетрезвый болельщик сборной России пробрался на пресс-конференцию главного тренера национальной команды по баскетболу Сергея Базаревича после матча Кубка мира с аргентинцами.

По информации «Р-Спорт», мужчина занял место в первом ряду и прокричал в адрес Базаревича и баскетболиста Андрея Зубкова: «Мы чемпионы! Я сказал. Андрей, ты лучший. Валерьяныч, ты еще лучше!»

Представители FIBA вмешались и вывели смутьяна из конференц-зала.

На Кубке мира сборная России обыграла Нигерию и Южную Корею, но уступила Аргентине.

Поражение от Аргентины (61:69) не позволило команде занять первое место в группе.

Россия проиграла Аргентине в матче за первое место в группе

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