Getty Images

«Мы чемпионы! Я сказал». Пьяный болельщик пробрался на пресс-конференцию Базаревича

«Мы чемпионы! Я сказал». Пьяный болельщик пробрался на пресс-конференцию Базаревича
Eurosport

1 час назад

А потом думают, что все в России такие.

Нетрезвый болельщик сборной России пробрался на пресс-конференцию главного тренера национальной команды по баскетболу Сергея Базаревича после матча Кубка мира с аргентинцами.

По информации «Р-Спорт», мужчина занял место в первом ряду и прокричал в адрес Базаревича и баскетболиста Андрея Зубкова: «Мы чемпионы! Я сказал. Андрей, ты лучший. Валерьяныч, ты еще лучше!»

Представители FIBA вмешались и вывели смутьяна из конференц-зала.

  • На Кубке мира сборная России обыграла Нигерию и Южную Корею, но уступила Аргентине.
  • Поражение от Аргентины (61:69) не позволило команде занять первое место в группе.

Россия проиграла Аргентине в матче за первое место в группе

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте