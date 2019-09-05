Getty Images
«Мы чемпионы! Я сказал». Пьяный болельщик пробрался на пресс-конференцию Базаревича
А потом думают, что все в России такие.
Нетрезвый болельщик сборной России пробрался на пресс-конференцию главного тренера национальной команды по баскетболу Сергея Базаревича после матча Кубка мира с аргентинцами.
По информации «Р-Спорт», мужчина занял место в первом ряду и прокричал в адрес Базаревича и баскетболиста Андрея Зубкова: «Мы чемпионы! Я сказал. Андрей, ты лучший. Валерьяныч, ты еще лучше!»
Представители FIBA вмешались и вывели смутьяна из конференц-зала.
- На Кубке мира сборная России обыграла Нигерию и Южную Корею, но уступила Аргентине.
- Поражение от Аргентины (61:69) не позволило команде занять первое место в группе.
Россия проиграла Аргентине в матче за первое место в группе
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте