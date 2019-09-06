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Кириленко: «Недоволен выступлением сборной России на КМ. Команда была способна на большее»

Кириленко: «Недоволен выступлением сборной России на КМ. Команда была способна на большее»
Eurosport

1 час назад

Результат действительно мог быть выше.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России от команды Польши во втором групповом этапе Кубка мира.

«Да, шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Но мы будем в любом случае биться до конца. Нет, я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определенно была способна на большее», – цитирует 38-летнего Кириленко «Р-Спорт».

  • Сегодня Россия лидировала вплоть до последней четверти, но в итоге уступила Польше со счетом 74:79.
  • Выход команды в четвертьфинал турнира зависит от сборной Аргентины – им необходимо проиграть два следующих матча.

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