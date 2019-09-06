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Кириленко: «Недоволен выступлением сборной России на КМ. Команда была способна на большее»
Результат действительно мог быть выше.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России от команды Польши во втором групповом этапе Кубка мира.
«Да, шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Но мы будем в любом случае биться до конца. Нет, я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определенно была способна на большее», – цитирует 38-летнего Кириленко «Р-Спорт».
- Сегодня Россия лидировала вплоть до последней четверти, но в итоге уступила Польше со счетом 74:79.
- Выход команды в четвертьфинал турнира зависит от сборной Аргентины – им необходимо проиграть два следующих матча.
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