Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России от команды Польши во втором групповом этапе Кубка мира.

«Да, шансы пройти в четвертьфинал минимальны. Но мы будем в любом случае биться до конца. Нет, я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определенно была способна на большее», – цитирует 38-летнего Кириленко «Р-Спорт».

Сегодня Россия лидировала вплоть до последней четверти, но в итоге уступила Польше со счетом 74:79.

Выход команды в четвертьфинал турнира зависит от сборной Аргентины – им необходимо проиграть два следующих матча.

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