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Россия пролетела мимо плей-офф чемпионата мира
Команде Сергея Базаревича не покорился второй групповой этап.
Сборная России по баскетболу лишилась шансов на проход в плей-офф чемпионата мира.
Сегодня сборная Аргентины выиграла у сборной Венесуэлы со счетом 87:67. Российской команде, чтобы продолжить борьбу в 1/4 финала, было необходимо поражение аргентинцев.
- Ранее Россия со счетом 74:79 уступила Польше.
- Из группы I в 1/4 финала чемпионата мира досрочно вышли сборные Польши и Аргентины.
Кириленко: «Недоволен выступлением сборной России на КМ. Команда была способна на большее»
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