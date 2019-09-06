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Россия пролетела мимо плей-офф чемпионата мира

Россия пролетела мимо плей-офф чемпионата мира
Eurosport

28 мин. назад

Команде Сергея Базаревича не покорился второй групповой этап.

Сборная России по баскетболу лишилась шансов на проход в плей-офф чемпионата мира.

Сегодня сборная Аргентины выиграла у сборной Венесуэлы со счетом 87:67. Российской команде, чтобы продолжить борьбу в 1/4 финала, было необходимо поражение аргентинцев.

  • Ранее Россия со счетом 74:79 уступила Польше.
  • Из группы I в 1/4 финала чемпионата мира досрочно вышли сборные Польши и Аргентины.

Кириленко: «Недоволен выступлением сборной России на КМ. Команда была способна на большее»

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