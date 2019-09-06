Игроки сборной Новой Зеландии по баскетболу станцевали хаку перед матчем против сборной Греции, который прошел в рамках чемпионата мира-2019.

Хака – ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, и выкрикивают аккомпанемент. Обычно этот танец исполняет сборная Новой Зеландии по регби, но теперь очередь дошла и до баскетболистов.

Новозеландцы проиграли грекам со счетом 97:103 и не пробились во второй групповой этап.

Сборная России вышла во второй групповой этап, но досрочно выбыла из борьбы за место в плей-офф.

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