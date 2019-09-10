Грудь горячей бразильской фанатки без бюстгальтера лишила комментатора дара речи
Эту блондинку теперь запомнят надолго.
Горячая болельщица баскетбольной сборной Бразилии поразила американского комментатора во время матча Кубка мира против США.
Оператор сосредоточился на блондинке, которая поднялась со своего места на трибун и вдохновенно потрясла грудью. Девушка не надела бюстгалтер, так что зрелище получилось вдвойне вызывающим.
А вот вырезка из телевизионной трансляции. Режиссер вывел момент в замедленном повторе, и комментатор Эндрю Гейз на пару секунд потерял дар речи.
- Американцы выиграли у бразильцев со счетом 89:73.
- Сборная России покинула турнир после второго группового этапа.
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