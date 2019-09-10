Горячая болельщица баскетбольной сборной Бразилии поразила американского комментатора во время матча Кубка мира против США.

Оператор сосредоточился на блондинке, которая поднялась со своего места на трибун и вдохновенно потрясла грудью. Девушка не надела бюстгалтер, так что зрелище получилось вдвойне вызывающим.

А вот вырезка из телевизионной трансляции. Режиссер вывел момент в замедленном повторе, и комментатор Эндрю Гейз на пару секунд потерял дар речи.

Американцы выиграли у бразильцев со счетом 89:73.

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