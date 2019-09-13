Сборные Аргентины и Испании вышли в финал Кубка мира-2019 и разыграют чемпионский титул.

В полуфинале испанцы дожали Австралию – 99:95. Самым результативным в составе пиренейской сборной оказался Марк Газоль (33 очка). У австралийцев 34 очка заработал Патрик Миллс, а Ник Кэй оформил дабл-дабл (16 очков, 11 подборов).

Аргентина разгромила Францию, которая ранее оставила турнир без сборной США, – 80:66. В составе латиноамериканской команды выделялся Луис Скола, в активе которого 28 очков и 13 подборов. У Франции по 16 баллов заработали Франк Нтиликина и Эван Фурнье.

Оба финалиста в прошлом по разу становились чемпионами мира: Аргентина – в 1950-м, Испания – в 2006-м.

Главный матч турнира, проходящего в Китае, намечен на 15 сентября.

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