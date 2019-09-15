В Китае завершился финальный матч Кубка мира по баскетболу 2019 года между Испанией и Аргентиной. Титул завоевали испанцы, победив со счетом 95:75.

Испанские баскетболисты уверенно выиграли три первые четверти (23:14, 20:17, 23:16), а в последней опередили соперника только на одно очко (29:28).

Лучшим игроком сборной Испании назвали разыгрывающего Рикки Рубио: он набрал 20 очков, сделал семь подборов и отдал три передачи. Центровой испанцев Марк Газоль стал вторым игроком в истории, который в один год стал чемпионом НБА и взял золото Кубка мира.

В полуфинале Испания прошла Австралию, Аргентина – Францию. Французы в итоге взяли бронзу, победив австралийцев в утешительном финале (67:59).

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