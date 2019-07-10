Гандболистка сборной России, которая утонула в Польше, погибла во время свидания

20-летняя Екатерина Королева, выступавшая за сборную России по пляжному гандболу, погибла во время свидания.

«Кате было 20 лет, она жила в Ставрополе, выступала за сборную. Участие в чемпионате Европы, праздничный банкет по случаю окончания турнира в Польше. Свидание с мальчиком, с которым познакомилась тут же. Пара решила искупаться в местном озере. Катя прыгнула с пирса и не всплыла.

Специалисты нашей сборной говорят, что основных версий гибели две: либо сердечный приступ, либо асфиксия на фоне перепада температур. Это может случиться даже с абсолютно здоровым человеком», – сообщает телеграм-канал Mash.

После гибели Королевой полиция Польши завела дело о непреднамеренном убийстве.

Чемпионат Европы по пляжному гандболу проходил в польском селе Старе-Яблонки.

16-летний теннисист приехал на вечеринку, выпил 2 бокала шампанского и умер

Качай приложение Eurosport для iOS или Android