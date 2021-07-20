Блогер и стендап-комик Данила Поперечный прокомментировал штраф женской сборной Норвегии за игру на чемпионате Европы по пляжному гандболу не в бикини, а в шортах.

«Хочу, чтобы всех мужчин-гандболистов обязали играть без трусов. Чтобы прошло время, мужчины попытались возмутиться этому, а люди в твиттере писали: «***** [Ну и ну], а вы думаете мы вас из-за гандбола смотрим? Нам смешно, как у вас писюльки в песке валяются!» – написал Поперечный в твиттере.

Данилу возмутило наказание норвежских пляжных гандболисток за неправильную экипировку. Девушки надели шорты вместо трусиков бикини и получили штраф от Европейской спортивной федерации на общую сумму 1500 евро. Ранее штаб скандинавской команды обращался к чиновникам EHF с просьбой о менее сексуализированной экипировке, но получил отказ.

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