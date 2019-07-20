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Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Мы никогда не думали, что сделаем новость про пляжное регби, но повод отыскался сам собой.
В конце игры чемпионата России по пляжному регби между сборной Республики Дагестан и «Славой» произошла массовая драка.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», схватка завязалась после того, как игрок сборной Дагестана бросил песком в лицо одному из соперников. После этого судьи дали сигнал об остановке игры.
- Матч был остановлен при ничейном счете – 5:5.
- 27-28 июля в Москве пройдет чемпионат Европы по пляжному регби.
Регбийный матч между Грузией и Россией отменен из-за напряженной обстановки в Тбилиси
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