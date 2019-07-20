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Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Мы никогда не думали, что сделаем новость про пляжное регби, но повод отыскался сам собой.

В конце игры чемпионата России по пляжному регби между сборной Республики Дагестан и «Славой» произошла массовая драка.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», схватка завязалась после того, как игрок сборной Дагестана бросил песком в лицо одному из соперников. После этого судьи дали сигнал об остановке игры.

  • Матч был остановлен при ничейном счете – 5:5.
  • 27-28 июля в Москве пройдет чемпионат Европы по пляжному регби.

Регбийный матч между Грузией и Россией отменен из-за напряженной обстановки в Тбилиси

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