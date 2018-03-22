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Двойной удар суровых пляжников пришелся точно в голову соперника, который точно поймал звезду

Двойной удар суровых пляжников пришелся точно в голову соперника, который точно поймал звезду
Eurosport

1 час назад

Фаталити.

Парни сыграли в волейбол на пляже ногами. Ничто не предвещало шедевра, пока один из игроков не подвесил мяч над сеткой.

Двое парней синхронно исполнили удар ножницами и оба попали по мячу. Все было бы отлично, не попади они мячом в голову игрока другой команды.

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