Роналдиньо пришел на прощальный матч приятеля-пляжника и перетянул внимание на себя шикарным голом

38-летний Роналдиньо поучаствовал в прощальном товарищеском матче легенды пляжного футбола Жоржиньо. С его ядерными скиллами сборная Бразилии обыграла японцев 11:4 в Олимпийском парке «Барра».

Бразилец бил с разворота, финтил, раздавал смачные ассисты – делал все так, словно обут в удобнейшие бутсы, а под ногами постелен привычный газон.

Жоржиньо выступал за сборную Бразилии на протяжении 24 лет. Он заколотил за «селесао» 316 мячей.

В 1999, 2000 и 2004 году бразилец был признан лучшим игроком в мире.

Бразильцы обменялись любезностями, опытом и голами с Японией, но в итоге разгромили азиатов

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