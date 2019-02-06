Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу-2019

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов в 2019 году. Начиная с 2011-го, когда был проведен первый такой турнир, это первый случай, когда матчи будут сыграны за пределами Бразилии.

Восемь лучших клубов мира сыграют в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 3 марта, сообщают РИА Новости.

«Мы очень счастливы возможности провести этот турнир за пределами Бразилии. Никогда ранее мы не рассматривали вариант провести это соревнование в другом месте. Но в тот момент, когда появилась такая возможность, мы не раздумывали, понимая, что Россия – наилучшее место из всех», – заявил исполнительный вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско.