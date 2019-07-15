Eurosport
Сборная Украины отказалась от поездки в Москву на квалификацию ЧМ-2019 и пропустит финальный турнир
Ох уж эта политика.
Сборная Украины по пляжному футболу не выступит в квалификации чемпионата мира-2019, которая пройдет в Москве с 19 по 27 июля.
«Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования», – объявила Ассоциация пляжного футбола Украины. Точная причина неприезда команды в Москву не сообщается.
Из-за отказа от выступления в квалификации сборная Украины автоматически пропустит и сам ЧМ-2019.
- Финальный турнир пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
- Сборная России в квалификации сыграет в одной группе с Германией, Венгрией и Эстонией.
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