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Сборная Украины отказалась от поездки в Москву на квалификацию ЧМ-2019 и пропустит финальный турнир

Сборная Украины отказалась от поездки в Москву на квалификацию ЧМ-2019 и пропустит финальный турнир
Eurosport

1 час назад

Ох уж эта политика.

Сборная Украины по пляжному футболу не выступит в квалификации чемпионата мира-2019, которая пройдет в Москве с 19 по 27 июля.

«Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования», – объявила Ассоциация пляжного футбола Украины. Точная причина неприезда команды в Москву не сообщается.

Из-за отказа от выступления в квалификации сборная Украины автоматически пропустит и сам ЧМ-2019.

  • Финальный турнир пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
  • Сборная России в квалификации сыграет в одной группе с Германией, Венгрией и Эстонией.
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