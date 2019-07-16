Матч чемпионата Италии по пляжному футболу между «Виареджо» и «Катанией» запомнится надолго благодаря голу Габриэле Гори.

Футболист получил мяч на своей половине поля и пробил через себя. Мяч пролетел мимо вратаря, отскочил от обеих штанг и закатился в ворота.

Матч закончился со счетом 7:5 в пользу «Виареджо».

Габирэле Гори играет и в профессиональный футбол – он форвард клуба Серии B «Ливорно».

Роналдиньо пришел на прощальный матч приятеля-пляжника и перетянул внимание на себя шикарным голом

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