Сборная России по пляжному футболу представила промо к отбору на ЧМ с очень горячими барышнями
Сочное видео, которое стоит посмотреть.
Сборная России по пляжному футболу представила промо-ролик предстоящего отборочного турнира к чемпионату мира-2019. От Европы будет разыграно пять путевок.
Нашлось место в видео и футболистам, и девушкам из группы поддержки, и тренировкам игроков.
- Квалификация чемпионата мира-2019 пройдет с 19 по 27 июля в Москве.
- Россия дважды брала золото и еще один раз бронзу мировых первенств.
Сборная Украины отказалась от поездки в Москву на квалификацию ЧМ-2019 и пропустит финальный турнир
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