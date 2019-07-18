Сборная России по пляжному футболу представила промо-ролик предстоящего отборочного турнира к чемпионату мира-2019. От Европы будет разыграно пять путевок.

Нашлось место в видео и футболистам, и девушкам из группы поддержки, и тренировкам игроков.

Квалификация чемпионата мира-2019 пройдет с 19 по 27 июля в Москве.

Россия дважды брала золото и еще один раз бронзу мировых первенств.

Сборная Украины отказалась от поездки в Москву на квалификацию ЧМ-2019 и пропустит финальный турнир

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