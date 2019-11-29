В Парагвае завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между Россией и Бразилией. Сборная России выиграла со счетом 4:3.

Победа получилась волевой: российские футболисты проигрывали со счетом 1:3, но затем забили три мяча подряд. Дубль оформил Кирилл Романов, также авторами голов стали Федор Земсков и Дмитрий Шишин.

Бразильцы – действующие обладатели титула.

В полуфинале Россия сыграет либо с Италией, либо со Швейцарией.

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