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Российские пляжники добыли волевую победу над Бразилией и вышли в полуфинал ЧМ
Действующие чемпионы мира в ауте!
В Парагвае завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по пляжному футболу между Россией и Бразилией. Сборная России выиграла со счетом 4:3.
Победа получилась волевой: российские футболисты проигрывали со счетом 1:3, но затем забили три мяча подряд. Дубль оформил Кирилл Романов, также авторами голов стали Федор Земсков и Дмитрий Шишин.
- Бразильцы – действующие обладатели титула.
- В полуфинале Россия сыграет либо с Италией, либо со Швейцарией.
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