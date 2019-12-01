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Россия в дополнительное время уступила Италии в полуфинале пляжного ЧМ
Через два года россияне попробуют свои силы на домашнем турнире.
Сборная России по пляжному не пробилась в финал чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
В полуфинале российская команда встретилась со сборной Италии. Основное время матча завершилось вничью (7:7), а в дополнительное время итальянцы забили решающий мяч, реализовав пенальти.
- В матче за третье место Россия сыграет с неудачником пары Япония – Португалия.
- На прошлом чемпионате мира, который проходил на Багамских Островах, победу отпраздновала сборная Бразилии.
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