Getty Images

Россия в дополнительное время уступила Италии в полуфинале пляжного ЧМ

Россия в дополнительное время уступила Италии в полуфинале пляжного ЧМ
Eurosport

1 час назад

Через два года россияне попробуют свои силы на домашнем турнире.

Сборная России по пляжному не пробилась в финал чемпионата мира, который проходит в Парагвае.

В полуфинале российская команда встретилась со сборной Италии. Основное время матча завершилось вничью (7:7), а в дополнительное время итальянцы забили решающий мяч, реализовав пенальти.

  • В матче за третье место Россия сыграет с неудачником пары Япония – Португалия.
  • На прошлом чемпионате мира, который проходил на Багамских Островах, победу отпраздновала сборная Бразилии.

Сборная России по пляжному футболу представила промо к отбору на ЧМ с очень горячими барышнями

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте