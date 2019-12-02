Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира-2019 в Парагвае. В матче за третье место российская команда добилась волевой победы над командой Японии – 5:4.

В составе сборной России хет-трик оформил Федор Земсков (8-я, 23-я, 29-я минуты), по мячу забили Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26). У японцев отличились Такуйя Акагума (4, 8), Озу Морейра (12) и Такааки Оба (23).

За чемпионский титул сыграют сборные Португалии и Италии.

Россия – двукратный чемпион мира (2011, 2013). В 2015 году команда взяла бронзу.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве.

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