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Сборная России стала бронзовым призером ЧМ-2019

Сборная России стала бронзовым призером ЧМ-2019
Eurosport

1 час назад

Спустя четыре года Россия снова в медалях.

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира-2019 в Парагвае. В матче за третье место российская команда добилась волевой победы над командой Японии – 5:4.

В составе сборной России хет-трик оформил Федор Земсков (8-я, 23-я, 29-я минуты), по мячу забили Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26). У японцев отличились Такуйя Акагума (4, 8), Озу Морейра (12) и Такааки Оба (23).

  • За чемпионский титул сыграют сборные Португалии и Италии.
  • Россия – двукратный чемпион мира (2011, 2013). В 2015 году команда взяла бронзу.
  • Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве.
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