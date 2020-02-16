«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счетом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир завершился на арене «Мегаспорт» в Москве.

У португальского клуба мячи забили Джордан (1-я и 36-я минуты), Рафаэль Падилья де Лима (8), Бруно Шавьер да Сильва (12), Бернардо Баррал Мартинс (18 и 29), Андре Фонсека Лоуренсо (25) и Фелипе да Сильва (32). В составе московской команды точными ударами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21-я минута), Федор Земсков (29) и Алексей Павленко (31).

«Спартак» и «Брага» встречались на групповом этапе турнира, тогда победила российская команда – 6:4.

«Брага» второй год подряд участвовала в финале клубного чемпионата мира. В 2019 году португальцы обыграли итальянскую «Катанию» – 7:6.

«Спартак» впервые пробился в финал чемпионата мира.

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