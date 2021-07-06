УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили сборной по пляжному футболу ехать на чемпионат мира-2021, который пройдет в Москве.
Национальная команда Украины заняла второе место в отборочном этапе к ЧМ в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили путевку на мировое первенство. Когда вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины, он целью для команды ставил поездку на чемпионат мира в России, сообщает Tribuna.com.
- В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля и пройдет в Цюрихе.
- Турнир состоится в конце лета – с 21 по 29 августа.
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