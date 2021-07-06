Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук отреагировал на запрет участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Москве.

«Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных, ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику.

Почему не отказались от участия в отборе, когда узнали, что ЧМ пройдет в Москве? Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально месяц, раньше я им не занимался. Без всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путевку на ЧМ, а дальше бы разбирались. Ребята ее завоевали. Я не понимаю, почему приняли такое решение.

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Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?» – приводит слова Ващука Tribuna.com

Команда Украины заняла второе место в отборочном этапе к ЧМ в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили путевку на мировое первенство.

Место Украины в финальном этапе заняла команда Швейцарии, которая заняла в отборе пятое место.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля и пройдет в Цюрихе. Турнир состоится в конце лета – с 21 по 29 августа.

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