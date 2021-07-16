В матче 1/8 финала Кубка европейских чемпионов петербургский «Кристалл» победил португальскую «Бенфику» со счетом 1:0.

В конце матча португальская команда сравняла счет благодаря красивому удару испанца Чики в падении через себя. Однако гол не засчитали: мяч залетел в ворота, пересек линию разметки, но ударился в каркас ворот с внутренней стороны и вылетел в поле. Главный судья встречи Фьяметта Сюзанна посчитала, что мяч попал в штангу. ВАР на играх пляжного КЕЧ не предусмотрен, и дальше прошел «Кристалл».

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Единственный мяч на 11-й минуте забил Маурисиньо.

В четвертьфинале «Кристалл» сыграет с московским «Локомотивом», который в 1/8 финала победил украинский «Артур Мьюзик» со счетом 6:1.

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