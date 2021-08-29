Сборная России взяла золото на домашнем чемпионате мира-2021 по пляжному футболу. В финале русские футболисты взяли верх над Японией.
В стартовом отрезке единственный мяч забил Федор Земсков (5-я минута). На старте второго периода Такуя Акагума сравнял счет, но Юрий Крашенинников за считанные секунды вернул преимущество хозяев, а на 15-й минуте Андрей Новиков увеличил отрыв.
На 17-й минуте Акагума оформил дубль с пенальти. России потребовалось 2 минуты, чтобы снова повести в 2 мяча – отличился Артур Папоротный. Следующего взятия ворот пришлось ждать почти весь третий период: на 35-й минуте 36-летний Крашенинников оформил дубль.
Чемпионат мира
Россия вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
Бронзовые медали ранее в тот же день завоевала Швейцария.
- Россия взяла золото ЧМ в третий раз, ей это уже удавалось в 2011 и 2013 годах. Больше побед только у Бразилии (5).
- Россия впервые принимала ЧМ по пляжному футболу. Несмотря на домашний статус команда выступала под флагом ОКР и без гимна из-за санкций ВАДА.
Пляжный футбол
Судья отменил чистейший гол! Вот почему ВАР необходим
Пляжный футбол
Вице-глава АПФУ: «Украина вышла на ЧМ в Москве, что плохого?»