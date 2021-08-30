Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась о победе сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

Российская команда взяла золото ЧМ в третий раз – ранее сделать это удавалось в 2011 и 2013 годах. Больше побед только у Бразилии – пять.

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«Пляжный футбол у нас на хорошем уровне. И что-то мне подсказывает, что они не зарабатывают такие сумасшедшие деньги, как те, кто играет в обычный футбол. Чемпионы мира в пляжке! Вот что значит работа и результат», – цитирует Gazeta.ru слова Шишкиной в сторис инстаграма.

Сборная России победила на домашнем чемпионате мира-2021 по пляжному футболу. В финале была обыграна Япония со счетом 5:2.

Алла Шишкина брала олимпийское золото в Токио, Рио и Лондоне. Все медали – в групповых выступлениях. После Олимпиады-2020 синхронистка объявила о завершении спортивной карьеры.

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