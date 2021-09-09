Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
– Ты считаешь Дзюбу крутым футболистом по меркам России?
– К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер, – заявил Никоноров.
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- Сборная России по пляжному футболу завоевала золото на домашнем турнире, который проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».
- По ходу турнира российская команда не потрепела ни одного поражения, а в финале со счетом 5:2 расправилась с Японией.
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