Российский спортсмен Борис Никоноров, выигравший чемпионат мира по пляжному футболу, в интервью Анару Ибрагимову рассказал об отношении к футболистам с большого поля и их зарплатам.

«Я не чувствую зависти к футболистам с большого поля. И что они получают большие деньги. Они заслужили это, они заработали это. У каждого свой путь – попасть в Премьер-лигу и получать миллионы долларов может далеко не каждый. Вот единицы, кто в топе, кто зарабатывает. И чтобы попасть туда, у них была своя история. Им приходить эти пики переживать постоянно. И если они туда дошли и добились, пусть получают столько, сколько получают. Все заслуженно», – сказал Никоноров.

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Сборная России по пляжному футболу завоевала золото на домашнем турнире, который проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».

По ходу турнира российская команда не потерпела ни одного поражения, а в финале со счетом 5:2 расправилась с Японией.

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