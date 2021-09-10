Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал о работе в США и темнокожих.

– Темнокожие ребята – практически русские. Я работал грузчиком. Так скажем – низкооплачиваемая работа. Соответственно, на предприятии работали русские и темнокожие. Там было много русских, как я, кто приехал по программе. Они [темнокожие] приходят на работу – кто-то с ножами, кто-то со стволами. Они общаются так же, как и мы в России: «Эй, чувак, пятое-десятое». Абсолютная бескультурщина. И, возможно, мне в них это нравилось и нравится, – заявил Никоноров.

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Сборная России по пляжному футболу завоевала золото на домашнем турнире, который проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».

По ходу турнира российская команда не потрепела ни одного поражения, а в финале со счетом 5:2 расправилась с Японией.

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