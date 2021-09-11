Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров дал большое интервью журналисту Eurosport.ru Анару Ибрагимову. Ниже – главные цитаты. Полностью интервью Бориса Никонорова – на ютьюб-канале «Eurosport Интервью»

О хейте Уткина

Почему Василий Уткин назвал пляжный футбол ковырянием в носу? Не понимаю. Может быть, просто хотел хайпануть в очередной раз. Потому что человек, принижая достоинство и вклад других людей в определенный спорт, показывает свою серость. Вместо того, чтобы порадоваться. Какая разница, какой вид спорта? Наши – чемпионы мира. По-моему, все должны просто порадоваться и кайфануть от того, что команда выиграла титул у себя дома. В первую очередь журналисты – люди, благодаря которым идет развитие спорта в стране.

Пляжный футбол Интервью Никонорова ДЕНЬ НАЗАД

Думаю, если он так говорит, то пусть выйдет и покажет, как надо? Василий, приходите на тренировку сборной России по пляжному футболу: покажете себя, свои лучшие качества, посмотрим, какой вы в деле.

Василий Уткин Фото: Other Agency

О критике в адрес пляжников

Критиковать и стучать по клавишам, сидя дома у себя в комнате, легко. Я не особо обращаю внимание на такие слова, особенно за столько лет в пляжном футболе. В адрес сборной России выливается огромное количество критики, потому что от нас ждут только побед, но показывать красивый футбол и добиваться результата получается не всегда. Наши люди при первой же возможности поливают грязью – стоит только тебе оступиться. И мне хочется, чтобы наши критики стали нашими самыми преданными болельщиками. И когда мы преодолеваем этот хейт, идем через тернии к звездами, побеждаем на чемпионате мира, так и происходит.

Об отношении к Дзюбе

К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер.

Артем Дзюба, Россия – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

О тройке любимых футболистов

Первый – Сычев. Один из лучших у нас в принципе за всю историю. Дальше? Думаю, Валерий Карпин. И третьим назову Дмитрия Лоськова – потому что «Локомотив». Мостовой в этот топ не входит. Но не из-за высказывания о том, что пляжный футбол – не футбол, это ни при чем.

О ревности к большому футболу

Я не чувствую зависти к футболистам с большого поля. И что они получают большие деньги. Они заслужили это, они заработали это. У каждого свой путь – попасть в Премьер-лигу и получать миллионы долларов может далеко не каждый. Вот единицы, кто в топе, кто зарабатывает. И чтобы попасть туда, у них была своя история. Им приходить эти пики переживать постоянно. И если они туда дошли и добились, пусть получают столько, сколько получают. Все заслуженно.

О работе в США и темнокожих

Темнокожие ребята – практически русские. Я работал грузчиком. Так скажем – низкооплачиваемая работа. Соответственно, на предприятии работали русские и темнокожие. Там было много русских, как я, кто приехал по программе. Они [темнокожие] приходят на работу – кто-то с ножами, кто-то со стволами. Они общаются так же, как и мы в России: «Эй, чувак, пятое-десятое». Абсолютная бескультурщина. И, возможно, мне в них это нравилось и нравится.

Пляжный футбол Никоноров: «Работал в США. Темнокожие приходили с ножами и стволами» ВЧЕРА В 11:17