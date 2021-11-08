Сборная России по пляжному футболу выиграла Межконтинентальный кубок. 6 ноября в финале турнира в Дубае российска команда переиграла Иран со счетом 3:2. Все три мяча в составе сборной России забил Борис Никоноров.

Стало известно, что за мощную победу игроки сборной России получили 250 тысяч рублей призовых. Главному тренеру Михаилу Лихачеву досталось 500 тысяч. Спортсменам предстоит заплатить налоги из этой суммы, поэтому итоговая премия футболистов составит чуть больше 200 тысяч рублей. Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в команде премиальные впечатлили далеко не всех игроков. Удивительно, источники в РФС сообщают, что такие суммы премиальных сами футболисты предложили еще перед стартом турнира.

Ad

250 ТЫСЯЧ ₽ – ДОСТАТОЧНО ЗА ПОБЕДУ В МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОМ КУБКЕ? Это очень много, куда им столько? В самый раз Достаточно, но могли дать и больше Маловато за такое топ-достижение Это копейки и оскорбление игроков

Пляжный футбол Дзюба, хейт Уткина, о большом футболе. Главное из вью Никонорова 11/09/2021 В 11:00

Хотя сразу после матча все было круто: игроки вместе с тренерским штабом отметили победу, станцевав под песню Ирины Аллегровой «Угонщица».

Победа на Межконтинентальном кубке – историческая для России. Команда Михаила Лихачева в финале одолела действующего чемпиона: Иран дважды подряд выигрывал турнир. Россия выиграла кубок четвертый раз в истории (предыдущие – 2011-м, 2012-м и 2015-м) и стала самой титулованной командой турнира.

«Тягучая, тактическая игра. Хорошо, что сделали задел в счете, это нам помогло. Хотя для сборной Ирана могло все закончится гораздо быстрее: на первой минуте не удалили их вратаря, хотя на мой взгляд более явной красной карточки не бывает. Да и дальше не все моменты судьи трактовали правильно. Но ничего. Сегодня ребята были настоящей командой, настоящей сборной России, настоящими чемпионами мира. И абсолютно заслуженно выиграли.

Дмитрий Шишин и Михаил Лихачев Фото: Getty Images

Фантастическое ощущение. Мы рады, что спустя два года удалось снова провести такой турнир. Посмотрите, полные трибуны, замечательная атмосфера, футбол самого высокого качества. Я очень рад, что наша сборная показала себя максимально хорошо. Как в плане игры, так и в плане результата. Конечно, надо бы отметить голы Бориса Никонорова. Когда в таких матчах люди забивают, это дорогого стоит. Молодец Борис, молодцы вся команда! Оборона сыграла сегодня лучший матч на турнире, но в финалах так и должно быть. Ребята смогли вытащить из себя свои максимальные 110%», – сказал после игры Лихачев, признанный лучшим тренером года по пляжному футболу по версии Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Герой финала – Борис Никоноров. После победы на домашнем ЧМ игрок дал больше интервью Eurosport – там не только о пляжном футболе, но и о Роналду, Дзюбе и Уткине. Если нет времени смотреть видео – читайте главные моменты в текстовом виде.

Пляжник Никоноров – о Дзюбе, хейте Уткина и большом футболе

Например, в интервью Никоноров заявил: «Если бы Дзюба лизал все места, то не добился бы высот».

Пляжный футбол Пляжник Никоноров – о Дзюбе, хейте Уткина и большом футболе 10/09/2021 В 12:54