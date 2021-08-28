Сборная России по пляжному футболу подтвердила статус фаворита на домашнем чемпионате мира.

В начале встречи российские спортсмены повели со счетом 3:1, но буквально за 6 минут до конца растеряла преимущество. Сборная Швейцарии забила 4 безответных мяча.

За 19 секунд до конца команда России смогла сравнять счет и перевести встречу в дополнительное время. Антон Шкарин красиво пробил по воротам и не оставил шансов швейцарскому голкиперу.

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Сборная России оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти и вырвала путевку в финал.

В финале Россия встретится с победителем пары Япония – Сенегал.

На турнире сборная выступает без флага, гимна и символов страны из-за санкций ВАДА.

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