Сборная России по пляжному футболу подтвердила статус фаворита на домашнем чемпионате мира.
В начале встречи российские спортсмены повели со счетом 3:1, но буквально за 6 минут до конца растеряла преимущество. Сборная Швейцарии забила 4 безответных мяча.
За 19 секунд до конца команда России смогла сравнять счет и перевести встречу в дополнительное время. Антон Шкарин красиво пробил по воротам и не оставил шансов швейцарскому голкиперу.
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Сборная России оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти и вырвала путевку в финал.
- В финале Россия встретится с победителем пары Япония – Сенегал.
- На турнире сборная выступает без флага, гимна и символов страны из-за санкций ВАДА.
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