Игрок сборной России Юрий Крашенинников поделился эмоциями после победы в финале чемпионата мира по пляжному футболу.

«Благодарен всем болельщикам. Большая часть победы – это их заслуга. Сумасшедший чемпионат мира! Непередаваемые ощущения, это фантастика! При 4:2 надо было забить пятый, чуть потоньше сыграть. Все молодцы, выстояли. Надеюсь, тем, кто пришел первый раз, пляжный футбол доставил удовольствие, и они будут чаще болеть за нас», – рассказал Крашенинников в эфире «Матч ТВ».

В финальном матче сборная России переиграла команду Японии со счетом 5:2.

Юрий Крашенинников забил 2 мяча.

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