Сборная России победила на чемпионате мира по пляжному футболу в «Лужниках». В финале была обыграна Япония со счетом 5:2. Для России это третье мировое золото, она вышла на чистое второе место по этому показателю и уступает только пятикратному чемпиону мира Бразилии.

Сперва несколько красивых игровых моментов:

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Чемпионат мира Крашенинников – о победе на ЧМ: «Надеюсь, за нас будут чаще болеть» 2 ЧАСА НАЗАД

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

А вот и наши болельщики:

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Команду поддерживал веселый талисман:

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино вручает трофей:

Джанни Инфантино вручает трофей сборной России по пляжному футболу Фото: Getty Images

Ну и главный момент:

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Финал ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Чемпионат мира Россия вышла в финал ЧМ по пляжному футболу ВЧЕРА В 16:41