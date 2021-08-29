Сборная России победила на чемпионате мира по пляжному футболу в «Лужниках». В финале была обыграна Япония со счетом 5:2. Для России это третье мировое золото, она вышла на чистое второе место по этому показателю и уступает только пятикратному чемпиону мира Бразилии.
Сперва несколько красивых игровых моментов:
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
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Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
А вот и наши болельщики:
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Команду поддерживал веселый талисман:
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Президент ФИФА Джанни Инфантино вручает трофей:
Джанни Инфантино вручает трофей сборной России по пляжному футболу
Фото: Getty Images
Ну и главный момент:
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
Финал ЧМ-2021
Фото: Getty Images
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