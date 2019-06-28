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ДиКаприо поиграл в пляжный волейбол и принял мощную подачу лицом

ДиКаприо поиграл в пляжный волейбол и принял мощную подачу лицом
Eurosport

1 час назад

Играет в кино Лео лучше.

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо немного развлекся игрой в пляжный волейбол.

На обнародованных фотографиях Лео отбивает несколько ударов, но один из них пришелся прямо по лицу актера.

  • В 2016 году Леонардо получил «Оскар» за роль в фильме Алехандро Иньяритту «Выживший».
  • Прежде Леонардо пять раз номинировался на награду американской киноакадемии, но ни разу не получил награду.

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