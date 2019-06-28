ДиКаприо поиграл в пляжный волейбол и принял мощную подачу лицом
Играет в кино Лео лучше.
Голливудский актер Леонардо ДиКаприо немного развлекся игрой в пляжный волейбол.
На обнародованных фотографиях Лео отбивает несколько ударов, но один из них пришелся прямо по лицу актера.
- В 2016 году Леонардо получил «Оскар» за роль в фильме Алехандро Иньяритту «Выживший».
- Прежде Леонардо пять раз номинировался на награду американской киноакадемии, но ни разу не получил награду.
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