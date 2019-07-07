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Стояновский и Красильников принесли России первое в истории золото ЧМ по пляжному волейболу

Стояновский и Красильников принесли России первое в истории золото ЧМ по пляжному волейболу
Eurosport

1 час назад

Молодцы, парни!

Российский дуэт Олег Стояновский/Вячеслав Красильников выиграл золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.

В финале русские парни оказались сильнее местных волейболистов Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Первая партия осталась за немцами, но вторую и тай-брейк взяли Стояновский и Красильников – 19:21, 21:17, 15:11.

  • Это золото стало первым для России в пляжном волейболе на чемпионатах мира.
  • При этом у мужчин есть две медали: серебро в 2007-м и бронза в 2017-м.
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