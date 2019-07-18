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Чешская волейболистка обожает играть и позировать на пляже. Там можно ничего не прятать
Любуемся Анной Поспишиловой.
Чешская волейболистка Анна Поспишилова выступает за «Остраву», но гораздо больше любит не классический волейбол, а пляжный.
В инстаграме 24-летней Анны гораздо больше фотографий с пляжа – солнечных и ярких. Девушка позирует с подружками в игривых позах, но всегда сосредоточена, когда дело касается спорта.
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