Чешская волейболистка обожает играть и позировать на пляже. Там можно ничего не прятать

Чешская волейболистка Анна Поспишилова выступает за «Остраву», но гораздо больше любит не классический волейбол, а пляжный.

В инстаграме 24-летней Анны гораздо больше фотографий с пляжа – солнечных и ярких. Девушка позирует с подружками в игривых позах, но всегда сосредоточена, когда дело касается спорта.

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