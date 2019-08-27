Что случилось?

Вечером 26 августа «Комсомольская правда» рассказала о скандальной истории, случившейся по окончании чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе. Вечером 25 августа одна из волейболисток (ее имя не называется, но известно, что девушке 17 лет), «воспользовавшись расслабленной атмосферой», покинула базу и отправилась на прогулку по пляжу в компании молодого человека. В публикации «КП» уточняется, что молодым человеком был не кто-то из спортсменов, а «какой-то местный».

На пляже к молодым людям, которые целовались (паблик во «ВКонтакте» «Северский район» утверждает, что «под шум волн парочка решила заняться любовью»), подошла группа полицейских. Парень, с которым была волейболистка, сбежал, но сотрудники правопорядка успели задержать девушку. «Они грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге принудили к сексу. Один караулил, пока двое других воспользовались девушкой», – пишет «КП».

Уже известно, кто это был?

Да, имена полицейских стали известны телеграм-каналу Baza – это 28-летний сержант Алий Казанчи, 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-летний сержант Леонид Паланчук. «Все трое в этот момент были в форме и при исполнении. При этом дело возбуждено пока только в отношении Паланчука и Наниза – третий в процессе, якобы не участвовал и стоял в стороне», – сообщает источник. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО, против них было возбуждено уголовное дело. Своих должностей в полиции мужчины, естественно, лишились – были уволены за тяжкое насильственное преступление.

Резонанс после этой истории получился таким мощным, что пострадал начальник полиции Анапы Андрей Рапп – его отстранили от работы. «Они сейчас начнут поднимать все бумажки, журналы, карты о том, как руководство проводило с ними беседы о недопустимости произошедшего. Будет поставлен вопрос о том, что же сделали руководители, чтобы этого не допустить. Возможно продолжатся увольнения руководителей из-за слабого контроля», – сообщил юрист и автор телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

В середине августа спортивный комплекс в Анапе посетил Путин

16 августа с визитом в спортивно-оздоровительный комплекс «Волей Град» в Анапе приезжал президент России Владимир Путин. Именно в «Волей Граде» располагались юноши и девушки, участвовавшие в первенстве России по пляжному волейболу до 17 лет. О работе комплекса Путину рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Компанию Путину в поездке составил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Известная спортсменка, но такая оторва»

Как уже писалось выше, имя изнасилованной волейболистки пока не уточняется, но в публикации «КП» говорится следующее: «Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной. Ее, конечно, тоже жалко. Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить». Также известно, что девушка приехала в Анапу в составе команды Московской области.

***

В паблике во «ВКонтакте» «ПВА l Анапа l Подслушано В Анапе» появилось видео с телефона полицейских, которые насиловали девушку. Публиковать его прямо сюда мы не будем, но держите гиперссылку, отвечающую на традиционный в таких случаях вопрос «Есть фулл?»

Гандболистка сборной России, которая утонула в Польше, погибла во время свидания

Качай приложение Eurosport для iOS или Android