Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изнасилование тремя полицейскими под Анапой 17-летней волейболистки юниорской сборной России и опроверг наличие у сотрудников правопорядка ощущения тотальной безнаказанности.

«Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими.

Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил.

Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому все-таки давайте дождемся того, как появятся результаты этих разбирательств», – цитирует Пескова «Медуза».

Трое подозреваемых сотрудников полиции уже сидят в СИЗО.

Начальник отдела МВД России по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Полицейские уже в СИЗО, тренеру достанется. Подробности об изнасиловании 17-летней волейболистки

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