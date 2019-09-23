11 работников полиции подверглись различным дисциплинарным наказаниям (от выговора до увольнения) после прогремевшей истории с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера в поселке Витязево (Анапа, Краснодарский край).

Как сообщает ТАСС, резонансный случай послужил поводом к увольнению из МВД двух сотрудников, подозреваемых в преступлении. Также по отрицательным мотивам были уволены еще четыре сотрудника патрульно-постовой службы (ППС).

От занимаемых должностей были освобождены начальник анапского ОМВД и его заместитель по охране общественного порядка. Другого замначальника анапского ОМВД предупредили о неполном служебном соответствии; двое сотрудников из руководства управления МВД по Краснодарскому краю получили строгий выговор.

Об истории волейболистки, которая подверглась акту насилия в Анапе, мы подробно писали здесь.

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