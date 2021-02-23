Немецкие волейболистки-пляжницы Карла Боргер и Юлия Суде не поехали на этап Мирового тура в Катар из-за запрета бикини.
«Мы хотели выступить, но нам не разрешают использовать рабочую одежду. Мы играем при температуре 30-40 градусов и привыкли надевать бикини. Это единственная страна, которая диктует нам, как делать нашу работу, и мы не согласны с этим. Но, конечно, кто-то будет там участвовать – им нужны очки для участия в Олимпиаде», – цитирует Боргер VG.
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«В то же время женщинам-спринтерам разрешили носить их обычную одежду. У нас была возможность сделать выбор, и м отказались от турнира», – сказала Суде.
- Этап Мирового тура пройдет в марте в Дохе.
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