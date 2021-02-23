«Мы хотели выступить, но нам не разрешают использовать рабочую одежду. Мы играем при температуре 30-40 градусов и привыкли надевать бикини. Это единственная страна, которая диктует нам, как делать нашу работу, и мы не согласны с этим. Но, конечно, кто-то будет там участвовать – им нужны очки для участия в Олимпиаде», – цитирует Боргер VG.